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Intel Core i9 12900KF против i7 8700K

Intel Core i9 12900KF
VS
Intel Core i7 8700K
Intel Core i9 12900KF
Intel Core i7 8700K

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или i7 8700K с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8700K and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Появился на 4 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 18 МБ больший объем L3-кэша
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 57% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1997 и 1269 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
  • На 24% ниже чем у Core i9 12900KF пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +202%
27078
Core i7 8700K
8979
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +185%
19017
Core i7 8700K
6683

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и i7 8700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 5 октября 2017
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Coffee Lake
Номер модели i9-12900KF i7-8700K
Сокет LGA-1700 LGA-1151
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 16 6
Количество потоков 24 12
Частота 3.2 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 37x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 630
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 1000 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 24
ROPs - 3
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900KF
н/д
Core i7 8700K
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF Сайт Intel Core i7 8700K
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Конкуренты

1. Core i9 12900KF или Ryzen 7 5800X
2. Core i9 12900KF или Ryzen 9 5950X
3. Core i9 12900KF или Core i7 11700K
4. Core i9 12900KF или Core i7 12700KF
5. Core i9 12900KF или Core i7 12700K
6. Core i7 8700K или Ryzen 5 3600
7. Core i7 8700K или Ryzen 7 3700X
8. Core i7 8700K или Ryzen 9 3900X
9. Core i7 8700K или Core i5 10600
10. Core i7 8700K или Ryzen 5 3600X

Комментарии

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