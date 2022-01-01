Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900KF vs Core i9 10900KF

Intel Core i9 12900KF против i9 10900KF

Intel Core i9 12900KF
VS
Intel Core i9 10900KF
Intel Core i9 12900KF
Intel Core i9 10900KF

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или i9 10900KF с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10900KF and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2027 и 1388 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i9 10900KF
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +59%
27598
Core i9 10900KF
17383
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900KF +72%
40824
Core i9 10900KF
23690
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +66%
17857
Core i9 10900KF
10748
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и i9 10900KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i9-12900KF i9-10900KF
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 10
Количество потоков 24 20
Частота 3.2 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 37x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF Сайт Intel Core i9 10900KF
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
3 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 3

Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 5950X против Intel Core i9 12900KF
2. Intel Core i7 11700K против i9 12900KF
3. Intel Core i9 12900K против i9 12900KF
4. Intel Core i5 12600K против i9 12900KF
5. Intel Core i7 12700KF против i9 12900KF
6. AMD Ryzen 7 5800X против Intel Core i9 10900KF
7. AMD Ryzen 9 5900X против Intel Core i9 10900KF
8. Intel Core i9 12900K против i9 10900KF
9. Intel Core i9 11900KF против i9 10900KF
10. AMD Ryzen 7 5800X3D против Intel Core i9 10900KF

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i9 10900KF или i9 12900KF?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры