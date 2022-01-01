Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900KF vs Core i9 11900F

Intel Core i9 12900KF против i9 11900F

Intel Core i9 12900KF
VS
Intel Core i9 11900F
Intel Core i9 12900KF
Intel Core i9 11900F

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или i9 11900F с 8-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11900F and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2027 и 1722 балла
Причины выбрать Intel Core i9 11900F
  • На 48% ниже чем у Core i9 12900KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +109%
27598
Core i9 11900F
13203
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900KF +70%
40824
Core i9 11900F
23950
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и i9 11900F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rocket Lake
Номер модели i9-12900KF i9-11900F
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.2 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 25x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF Сайт Intel Core i9 11900F
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 12900KF и AMD Ryzen 7 5800X
2. Intel Core i9 12900KF и AMD Ryzen 9 5900X
3. Intel Core i9 12900KF и i9 11900K
4. Intel Core i9 12900KF и i7 12700K
5. Intel Core i9 12900KF и i9 11900KF
6. Intel Core i9 11900F и Apple M1 Max
7. Intel Core i9 11900F и i9 10900K
8. Intel Core i9 11900F и i7 11700K
9. Intel Core i9 11900F и i7 11700F
10. Intel Core i9 11900F и i7 11700KF

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i9 11900F или i9 12900KF?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры