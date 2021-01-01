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Intel Core i9 12900KF против i9 11900K

Intel Core i9 12900KF
VS
Intel Core i9 11900K
Intel Core i9 12900KF
Intel Core i9 11900K

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или i9 11900K с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11900K and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1997 и 1821 балл
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +78%
27078
Core i9 11900K
15240
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +72%
19017
Core i9 11900K
11027

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и i9 11900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rocket Lake
Номер модели i9-12900KF i9-11900K
Сокет LGA-1700 BGA-1200
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.2 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 35x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 750
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 900 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900KF
н/д
Core i9 11900K
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF Сайт Intel Core i9 11900K
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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