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Intel Core i9 12900KF против i9 12900HK

Intel Core i9 12900KF
VS
Intel Core i9 12900HK
Intel Core i9 12900KF
Intel Core i9 12900HK

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц или ноутбучный i9 12900HK с 14-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12900HK and 12900KF
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2027 и 1846 баллов
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 12900HK
  • На 64% ниже чем у Core i9 12900KF пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics (96EU)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KF +51%
27598
Core i9 12900HK
18227
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900KF +36%
40824
Core i9 12900HK
30123
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +29%
17857
Core i9 12900HK
13849
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KF и i9 12900HK

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-H
Номер модели i9-12900KF i9-12900HK
Сокет LGA-1700 BGA-1744
Интегрированная графика Нет Iris Xe Graphics (96EU)

Производительность

Количество ядер 16 14
Количество потоков 24 20
Частота 3.2 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 25x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1450 МГц
Шейдерные блоки - 768
TMUs - 48
ROPs - 24
Вычислительные блоки - 96
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900KF
н/д
Core i9 12900HK
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF Сайт Intel Core i9 12900HK
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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