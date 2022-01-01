Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900KS vs Ryzen 7 5800X

Intel Core i9 12900KS против AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i9 12900KS
VS
AMD Ryzen 7 5800X
Intel Core i9 12900KS
AMD Ryzen 7 5800X

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KS на 3.4 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X and 12900KS
Причины выбрать Intel Core i9 12900KS
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (5.5 ГГц против 4.7 ГГц)
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2118 и 1696 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 30% ниже чем у Core i9 12900KS пиковое энергопотребление – 105 vs 150 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KS +89%
29295
Ryzen 7 5800X
15489
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KS +83%
19482
Ryzen 7 5800X
10670
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KS и AMD Ryzen 7 5800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 апреля 2022 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Vermeer
Номер модели i9-12900KS -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.4 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900KS
0.78 терафлопс
Ryzen 7 5800X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KS Сайт AMD Ryzen 7 5800X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 5950X и Intel Core i9 12900KS
2. Intel Core i7 12700K и i9 12900KS
3. Intel Core i9 12900KF и i9 12900KS
4. AMD Ryzen 7 3700X и Ryzen 7 5800X
5. AMD Ryzen 7 5800H и Ryzen 7 5800X
6. AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 7 5800X
7. Apple M1 и AMD Ryzen 7 5800X
8. Intel Core i5 12600K и AMD Ryzen 7 5800X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i9 12900KS?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры