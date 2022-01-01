Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900KS vs Ryzen 9 6900HX

Intel Core i9 12900KS против AMD Ryzen 9 6900HX

Intel Core i9 12900KS
VS
AMD Ryzen 9 6900HX
Intel Core i9 12900KS
AMD Ryzen 9 6900HX

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900KS на 3.4 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HX and 12900KS
Причины выбрать Intel Core i9 12900KS
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2118 и 1551 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (5.5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
  • На 70% ниже чем у Core i9 12900KS пиковое энергопотребление – 45 vs 150 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KS +99%
29295
Ryzen 9 6900HX
14696
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KS +102%
19482
Ryzen 9 6900HX
9649
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KS и AMD Ryzen 9 6900HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 апреля 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rembrandt
Номер модели i9-12900KS -
Сокет LGA-1700 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.4 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900KS
0.78 терафлопс
Ryzen 9 6900HX
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KS Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 5950X или Intel Core i9 12900KS
2. Intel Core i7 12700K или Intel Core i9 12900KS
3. Intel Core i9 12900KF или Intel Core i9 12900KS
4. Apple M1 Max или AMD Ryzen 9 6900HX
5. Intel Core i7 12700H или AMD Ryzen 9 6900HX
6. AMD Ryzen 9 5900HX или AMD Ryzen 9 6900HX
7. Intel Core i7 12800H или AMD Ryzen 9 6900HX
8. AMD Ryzen 7 6800H или AMD Ryzen 9 6900HX

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 6900HX или Intel Core i9 12900KS?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры