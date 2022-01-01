Intel Core i9 12900KS против AMD Ryzen 9 7950X
Что лучше: Intel Core i9 12900KS на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или AMD Ryzen 9 7950X на 4.5 ГГц (c Turbo Core до 5.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900KS
- На 12% ниже чем у Ryzen 9 7950X пиковое энергопотребление – 150 vs 170 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 34 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 10% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 5.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
2050
Ryzen 9 7950X +3%
2109
Cinebench R23 (многоядерный)
29679
Ryzen 9 7950X +27%
37714
Passmark CPU (одноядерный)
4401
Passmark CPU (многоядерный)
44662
Geekbench 5 (одноядерный)
2055
Geekbench 5 (многоядерный)
17825
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 апреля 2022
|29 августа 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Raphael
|Номер модели
|i9-12900KS
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|24
|32
|Частота
|3.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|5.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|45x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|150 Вт
|170 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|AMD Radeon Graphics
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900KS
|Сайт AMD Ryzen 9 7950X
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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