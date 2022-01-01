Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900KS vs Ryzen Threadripper 3990X

Intel Core i9 12900KS против AMD Ryzen Threadripper 3990X

Intel Core i9 12900KS
VS
AMD Ryzen Threadripper 3990X
Intel Core i9 12900KS
AMD Ryzen Threadripper 3990X

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KS на 3.4 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 3990X с 64-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3990X and 12900KS
Причины выбрать Intel Core i9 12900KS
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • На 46% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 150 vs 280 Ватт
  • На 61% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2053 и 1277 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.3 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
  • Имеет на 98 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 48 физических ядер больше
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 18.57 ГБ/c (24%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KS и AMD Ryzen Threadripper 3990X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 апреля 2022 10 января 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 2
Номер модели i9-12900KS -
Сокет LGA-1700 sTRX4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 16 64
Количество потоков 24 128
Частота 3.4 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 29x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 280 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900KS
0.78 терафлопс
Ryzen Threadripper 3990X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 95.37 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KS Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 64

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
12 (66.7%)
6 (33.3%)
Всего проголосовало: 18

Конкуренты

1. Intel Core i9 12900KS и Apple M1 Max
2. Intel Core i9 12900KS и Intel Core i9 12900K
3. Intel Core i9 12900KS и Apple M1 Ultra
4. Intel Core i9 12900KS и AMD Ryzen 7 5800X3D
5. AMD Ryzen Threadripper 3990X и AMD Ryzen 9 5950X
6. AMD Ryzen Threadripper 3990X и Intel Core i7 12700K

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen Threadripper 3990X или Intel Core i9 12900KS?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры