Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900KS vs Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Intel Core i9 12900KS против AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Intel Core i9 12900KS
VS
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
Intel Core i9 12900KS
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Что лучше: Intel Core i9 12900KS на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.5) или AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3955WX and 12900KS
Причины выбрать Intel Core i9 12900KS
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 46% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3955WX пиковое энергопотребление – 150 vs 280 Ватт
  • На 65% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2118 и 1281 балл
  • На 28% выше частота в Turbo Boost (5.5 ГГц против 4.3 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 34 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KS и AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 апреля 2022 14 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 2
Номер модели i9-12900KS -
Сокет LGA-1700 sWRX8
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 16 16
Количество потоков 24 32
Частота 3.4 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.5 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 39x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 280 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900KS
0.78 терафлопс
Ryzen Threadripper Pro 3955WX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KS Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 128

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 9 5950X и Core i9 12900KS
2. Core i7 12700K и Core i9 12900KS
3. Core i9 12900KF и Core i9 12900KS
4. M1 Max и Ryzen Threadripper Pro 3955WX
5. Ryzen 9 5900X и Ryzen Threadripper Pro 3955WX
6. Ryzen Threadripper 3970X и Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX или Intel Core i9 12900KS?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры