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Intel Core i9 12900KS против Apple M1 Pro

Intel Core i9 12900KS
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i9 12900KS
Apple M1 Pro

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900KS на 3.4 ГГц или ноутбучный Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 12900KS
Причины выбрать Intel Core i9 12900KS
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 63% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2053 и 1746 баллов
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • На 80% ниже чем у Core i9 12900KS пиковое энергопотребление – 30 vs 150 Ватт
  • На 128 ГБ/c (167%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900KS +42%
2155
M1 Pro
1521
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KS +143%
29144
M1 Pro
12010
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900KS
4384
M1 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900KS
44280
M1 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900KS +18%
2042
M1 Pro
1734
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KS +42%
17640
M1 Pro
12431
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KS и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 апреля 2022 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S -
Номер модели i9-12900KS -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 16 10
Количество потоков 24 10
Частота 3.4 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 34x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 2048
TMUs 16 128
ROPs 8 64
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900KS
0.78 терафлопс
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KS -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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