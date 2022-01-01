Intel Core i9 12900KS против Apple M1 Ultra
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KS на 3.4 ГГц или Apple M1 Ultra с 20-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
99
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
87
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
98
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900KS
- Разблокированный множитель
- На 72% выше частота в Turbo Boost (5.5 ГГц против 3.2 ГГц)
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2118 и 1773 балла
Причины выбрать Apple M1 Ultra
- На 742.4 ГБ/c (967%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 60% ниже чем у Core i9 12900KS пиковое энергопотребление – 60 vs 150 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900KS +39%
2179
1570
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KS +35%
29295
21700
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900KS +19%
2126
1789
Geekbench 5 (многоядерный)
19482
M1 Ultra +23%
23904
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|4 апреля 2022
|8 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|-
|Номер модели
|i9-12900KS
|-
|Сокет
|LGA-1700
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Производительность
|Количество ядер
|16
|20
|Количество потоков
|24
|20
|Частота
|3.4 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|34x
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|114 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|150 Вт
|60 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|8192
|TMUs
|16
|512
|ROPs
|8
|256
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|120 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|16
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|819.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900KS
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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