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Intel Core i9 12900KS против i5 12400

Intel Core i9 12900KS
VS
Intel Core i5 12400
Intel Core i9 12900KS
Intel Core i5 12400

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KS на 3.4 ГГц или i5 12400 с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400 and 12900KS
Причины выбрать Intel Core i9 12900KS
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2053 и 1623 балла
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • На 57% ниже чем у Core i9 12900KS пиковое энергопотребление – 65 vs 150 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KS +143%
29144
Core i5 12400
11996
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900KS +127%
44280
Core i5 12400
19527
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KS +103%
17640
Core i5 12400
8700
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KS и i5 12400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 апреля 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i9-12900KS i5-12400
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 16 6
Количество потоков 24 12
Частота 3.4 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 25x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900KS
0.78 терафлопс
Core i5 12400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KS Сайт Intel Core i5 12400
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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2. Intel Core i7 12700K или i9 12900KS
3. Intel Core i9 12900KF или i9 12900KS
4. AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5 12400
5. AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i5 12400
6. Intel Core i7 11700K или i5 12400
7. AMD Ryzen 5 5600G или Intel Core i5 12400
8. Intel Core i5 12400F или i5 12400

Комментарии

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