Intel Core i9 12900KS против i5 13600K
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KS на 3.4 ГГц или i5 13600K с 14-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 13600K были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900KS
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
- Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
- На 17% ниже чем у Core i9 12900KS пиковое энергопотребление – 125 vs 150 Ватт
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900KS +10%
2159
1971
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KS +19%
29041
24337
Passmark CPU (одноядерный)
4384
Passmark CPU (многоядерный)
44620
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900KS +4%
2048
1976
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KS +22%
17577
14353
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 апреля 2022
|1 октября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Raptor Lake-S
|Номер модели
|i9-12900KS
|i5-13600K
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|16
|14
|Количество потоков
|24
|20
|Частота
|3.4 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|44МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|150 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900KS
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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