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Intel Core i9 12900KS против i7 12700

Intel Core i9 12900KS
VS
Intel Core i7 12700
Intel Core i9 12900KS
Intel Core i7 12700

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KS на 3.4 ГГц или i7 12700 с 12-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700 and 12900KS
Причины выбрать Intel Core i9 12900KS
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2053 и 1522 балла
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • На 57% ниже чем у Core i9 12900KS пиковое энергопотребление – 65 vs 150 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KS +48%
29144
Core i7 12700
19706
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900KS +41%
44280
Core i7 12700
31325
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KS +36%
17640
Core i7 12700
13012
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KS и i7 12700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 апреля 2022 1 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i9-12900KS i7-12700
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 16 12
Количество потоков 24 20
Частота 3.4 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 21x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900KS
0.78 терафлопс
Core i7 12700
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, DDR5-4800
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KS Сайт Intel Core i7 12700
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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