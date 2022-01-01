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Intel Core i9 12900KS против i7 12700H

Intel Core i9 12900KS
VS
Intel Core i7 12700H
Intel Core i9 12900KS
Intel Core i7 12700H

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900KS на 3.4 ГГц или ноутбучный i7 12700H с 14-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700H and 12900KS
Причины выбрать Intel Core i9 12900KS
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2053 и 1761 балл
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • На 70% ниже чем у Core i9 12900KS пиковое энергопотребление – 45 vs 150 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KS +76%
29144
Core i7 12700H
16587
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900KS +64%
44280
Core i7 12700H
27005
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KS +43%
17640
Core i7 12700H
12350
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KS и i7 12700H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 апреля 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-H
Номер модели i9-12900KS i7-12700H
Сокет LGA-1700 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics (96EU)

Производительность

Количество ядер 16 14
Количество потоков 24 20
Частота 3.4 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 23x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900KS
0.78 терафлопс
Core i7 12700H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KS Сайт Intel Core i7 12700H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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