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Intel Core i9 12900KS против i7 12700KF

Intel Core i9 12900KS
VS
Intel Core i7 12700KF
Intel Core i9 12900KS
Intel Core i7 12700KF

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KS на 3.4 ГГц или i7 12700KF с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700KF and 12900KS
Причины выбрать Intel Core i9 12900KS
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.5 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
  • На 17% ниже чем у Core i9 12900KS пиковое энергопотребление – 125 vs 150 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KS +28%
29295
Core i7 12700KF
22844
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KS +35%
19482
Core i7 12700KF
14390
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KS и i7 12700KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 апреля 2022 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i9-12900KS i7-12700KF
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 16 12
Количество потоков 24 20
Частота 3.4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.5 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900KS
0.78 терафлопс
Core i7 12700KF
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KS Сайт Intel Core i7 12700KF
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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3. Intel Core i9 12900KF или i9 12900KS
4. AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i7 12700KF
5. AMD Ryzen 9 5900X или Intel Core i7 12700KF
6. Intel Core i9 11900K или i7 12700KF
7. Intel Core i5 12600K или i7 12700KF
8. Intel Core i9 11900KF или i7 12700KF

Комментарии

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