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Intel Core i9 12900KS против i7 6950X

Intel Core i9 12900KS
VS
Intel Core i7 6950X
Intel Core i9 12900KS
Intel Core i7 6950X

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KS на 3.4 ГГц или i7 6950X с 10-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6950X and 12900KS
Причины выбрать Intel Core i9 12900KS
  • Появился на 5 лет и 11 месяцев позже чем соперник
  • В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2118 и 976 баллов
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 57% выше частота в Turbo Boost (5.5 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Причины выбрать Intel Core i7 6950X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 7% ниже чем у Core i9 12900KS пиковое энергопотребление – 140 vs 150 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900KS +100%
2179
Core i7 6950X
1089
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KS +197%
29295
Core i7 6950X
9865
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KS +107%
19482
Core i7 6950X
9393
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KS и i7 6950X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 апреля 2022 30 мая 2016
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Broadwell E
Номер модели i9-12900KS i7-6950X
Сокет LGA-1700 LGA-2011-3
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 16 10
Количество потоков 24 20
Частота 3.4 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.5 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 30x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 140 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900KS
0.78 терафлопс
Core i7 6950X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2133
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KS Сайт Intel Core i7 6950X
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 40

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4. Core i9 12900K или Core i7 6950X
5. Ryzen 9 3900XT или Core i7 6950X

Комментарии

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