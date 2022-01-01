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Intel Core i9 12900KS против i9 10900K

Intel Core i9 12900KS
VS
Intel Core i9 10900K
Intel Core i9 12900KS
Intel Core i9 10900K

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900KS на 3.4 ГГц или i9 10900K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10900K and 12900KS
Причины выбрать Intel Core i9 12900KS
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • На 54% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2053 и 1336 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
  • На 17% ниже чем у Core i9 12900KS пиковое энергопотребление – 125 vs 150 Ватт
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KS +90%
29041
Core i9 10900K
15245
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900KS +90%
44620
Core i9 10900K
23492
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KS +63%
17577
Core i9 10900K
10766
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KS и i9 10900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 апреля 2022 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i9-12900KS i9-10900K
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 16 10
Количество потоков 24 20
Частота 3.4 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 37x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900KS
0.78 терафлопс
Core i9 10900K
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KS Сайт Intel Core i9 10900K
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 5950X или Intel Core i9 12900KS
2. Intel Core i7 12700K или i9 12900KS
3. Intel Core i9 12900KF или i9 12900KS
4. Intel Core i9 11900K или i9 10900K
5. Intel Core i7 12700K или i9 10900K
6. Intel Core i5 12400 или i9 10900K
7. Intel Core i7 12700KF или i9 10900K

Комментарии

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