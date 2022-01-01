Intel Core i9 12900KS против i9 12900K
Что лучше: Intel Core i9 12900KS на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.5) или i9 12900K на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900KS
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.5 ГГц против 5.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- На 17% ниже чем у Core i9 12900KS пиковое энергопотребление – 125 vs 150 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900KS +8%
2165
2006
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900KS +6%
29197
27510
Passmark CPU (одноядерный)
4234
Passmark CPU (многоядерный)
40822
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900KS +7%
2148
2015
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KS +11%
19534
17628
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 апреля 2022
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-12900KS
|i9-12900K
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|24
|24
|Частота
|3.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.5 ГГц
|5.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|14МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|30МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|150 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900KS
|Сайт Intel Core i9 12900K
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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