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Intel Core i9 12900KS против i9 12900KF

Intel Core i9 12900KS
VS
Intel Core i9 12900KF
Intel Core i9 12900KS
Intel Core i9 12900KF

Что лучше: Intel Core i9 12900KS на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.5) или i9 12900KF на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12900KF and 12900KS
Причины выбрать Intel Core i9 12900KS
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.5 ГГц против 5.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • На 17% ниже чем у Core i9 12900KS пиковое энергопотребление – 125 vs 150 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900KS и i9 12900KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 апреля 2022 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i9-12900KS i9-12900KF
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 16 16
Количество потоков 24 24
Частота 3.4 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.5 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 32x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 14МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900KS
0.78 терафлопс
Core i9 12900KF
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KS Сайт Intel Core i9 12900KF
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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