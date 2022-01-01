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Intel Core i9 12950HX против AMD Ryzen 9 5900HX

Intel Core i9 12950HX
VS
AMD Ryzen 9 5900HX
Intel Core i9 12950HX
AMD Ryzen 9 5900HX

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12950HX на 2.3 ГГц или AMD Ryzen 9 5900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900HX and 12950HX
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1909 и 1524 балла
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
  • На 8.53 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 2% ниже чем у Core i9 12950HX пиковое энергопотребление – 54 vs 55 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12950HX +82%
23513
Ryzen 9 5900HX
12909
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12950HX +39%
32096
Ryzen 9 5900HX
23054
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12950HX и AMD Ryzen 9 5900HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 10 мая 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX Cezanne
Номер модели i9-12950HX -
Сокет BGA-1964 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 2.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц 2100 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12950HX
0.74 терафлопс
Ryzen 9 5900HX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12950HX Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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