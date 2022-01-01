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Intel Core i9 12950HX против AMD Ryzen 9 5900X

Intel Core i9 12950HX
VS
AMD Ryzen 9 5900X
Intel Core i9 12950HX
AMD Ryzen 9 5900X

Что лучше: 16-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12950HX на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900X and 12950HX
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 48% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 55 vs 105 Ватт
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1909 и 1644 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics (32EU)
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Имеет на 34 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12950HX +12%
22967
Ryzen 9 5900X
20464
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12950HX
38785
Ryzen 9 5900X +1%
39089
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12950HX +16%
16206
Ryzen 9 5900X
14028
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12950HX и AMD Ryzen 9 5900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 10 мая 2022 8 октября 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX Vermeer
Номер модели i9-12950HX -
Сокет BGA-1744 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Нет

Производительность

Количество ядер 16 12
Количество потоков 24 24
Частота 2.0 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 45 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12950HX
0.74 терафлопс
Ryzen 9 5900X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12950HX Сайт AMD Ryzen 9 5900X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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