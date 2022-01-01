Intel Core i9 12950HX против AMD Ryzen 9 5950X
Что лучше: ноутбучный Intel Core i9 12950HX на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5950X на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- На 48% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 55 vs 105 Ватт
- На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics (32EU)
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
- Имеет на 34 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12950HX +19%
1925
1611
Cinebench R23 (многоядерный)
22967
Ryzen 9 5950X +13%
25969
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12950HX +17%
4062
3471
Passmark CPU (многоядерный)
38785
Ryzen 9 5950X +19%
45994
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12950HX +5%
1903
1820
Geekbench 5 (многоядерный)
16206
Ryzen 9 5950X +13%
18306
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|10 мая 2022
|8 октября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-HX
|Vermeer
|Номер модели
|i9-12950HX
|-
|Сокет
|BGA-1744
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|24
|32
|Частота
|2.0 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|45 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12950HX
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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