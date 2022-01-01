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Intel Core i9 12950HX против AMD Ryzen 9 6980HS

Intel Core i9 12950HX
VS
AMD Ryzen 9 6980HS
Intel Core i9 12950HX
AMD Ryzen 9 6980HS

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12950HX на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 9 6980HS с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 12950HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6980HS and 12950HX
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6980HS
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • На 36% ниже чем у Core i9 12950HX пиковое энергопотребление – 35 vs 55 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12950HX +55%
22789
Ryzen 9 6980HS
14712
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12950HX и AMD Ryzen 9 6980HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 10 мая 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX Rembrandt
Номер модели i9-12950HX -
Сокет BGA-1744 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 2.0 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 12
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12950HX
0.74 терафлопс
Ryzen 9 6980HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12950HX Сайт AMD Ryzen 9 6980HS
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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