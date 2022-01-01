Intel Core i9 12950HX против AMD Ryzen 9 7900X
Что лучше: 16-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12950HX на 2.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
- На 68% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 55 vs 170 Ватт
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 3.4 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 34 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2273 и 1909 баллов
- На 12% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
2022
Ryzen 9 7900X +2%
2056
Cinebench R23 (многоядерный)
23628
Ryzen 9 7900X +26%
29744
Passmark CPU (одноядерный)
3898
Ryzen 9 7900X +10%
4302
Passmark CPU (многоядерный)
32089
Ryzen 9 7900X +63%
52345
Geekbench 5 (одноядерный)
1919
Ryzen 9 7900X +19%
2285
Geekbench 5 (многоядерный)
16320
Ryzen 9 7900X +27%
20766
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|10 мая 2022
|29 сентября 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-HX
|Raphael
|Номер модели
|i9-12950HX
|-
|Сокет
|BGA-1964
|AM5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|16
|12
|Количество потоков
|24
|24
|Частота
|2.3 ГГц
|4.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|47x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|170 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|AMD Radeon Graphics
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|45 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|73.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12950HX
|Сайт AMD Ryzen 9 7900X
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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