Что лучше: Intel Core i9 12950HX на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 9 7945HX на 2.5 ГГц (c Turbo Core до 5.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.