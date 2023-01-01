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Intel Core i9 12950HX против AMD Ryzen 9 7950X

Intel Core i9 12950HX
VS
AMD Ryzen 9 7950X
Intel Core i9 12950HX
AMD Ryzen 9 7950X

Что лучше: ноутбучный Intel Core i9 12950HX на 2.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7950X на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7950X and 12950HX
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
  • На 68% ниже чем у Ryzen 9 7950X пиковое энергопотребление – 55 vs 170 Ватт
  • На 3.7 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Имеет на 34 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2219 и 1909 баллов
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12950HX
23395
Ryzen 9 7950X +63%
38165
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12950HX
32186
Ryzen 9 7950X +95%
62874
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12950HX
16303
Ryzen 9 7950X +45%
23573
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12950HX и AMD Ryzen 9 7950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 10 мая 2022 29 августа 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX Raphael
Номер модели i9-12950HX -
Сокет BGA-1964 AM5
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 16 16
Количество потоков 24 32
Частота 2.3 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 45x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 170 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) AMD Radeon Graphics
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 45 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12950HX
0.74 терафлопс
Ryzen 9 7950X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 73.1 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12950HX Сайт AMD Ryzen 9 7950X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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