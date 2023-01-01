Что лучше: 16-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12950HX на 2.3 ГГц или десктопный Apple M1 Ultra с 20-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.