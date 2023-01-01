Intel Core i9 12950HX против Apple M1 Ultra
Что лучше: 16-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12950HX на 2.3 ГГц или десктопный Apple M1 Ultra с 20-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
76
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
94
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
92
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
87
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
- Разблокированный множитель
Причины выбрать Apple M1 Ultra
- На 723.2 ГБ/c (942%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12950HX +34%
1997
1495
Cinebench R23 (многоядерный)
23305
M1 Ultra +2%
23703
Passmark CPU (одноядерный)
3861
3855
Passmark CPU (многоядерный)
32471
M1 Ultra +26%
40941
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12950HX +7%
1899
1770
Geekbench 5 (многоядерный)
16161
M1 Ultra +46%
23571
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|10 мая 2022
|8 марта 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Apple M1
|Номер модели
|i9-12950HX
|APL1106/APL1W06
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Процессор
|Ядер
|8
|16
|Потоков
|16
|16
|Частота
|2.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|-
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|8
|4
|Частота
|1.7 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|-
|Количество ядер
|16
|20
|Количество потоков
|24
|20
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|23x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|48МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|114 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|BGA-1964
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|60 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|8192
|TMUs
|16
|512
|ROPs
|8
|256
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|45 Вт
|120 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|16
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|800 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12950HX
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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