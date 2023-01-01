Intel Core i9 12950HX против Apple M2 Max
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12950HX на 2.3 ГГц или Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
69
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
- Разблокированный множитель
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
Причины выбрать Apple M2 Max
- На 332.8 ГБ/c (433%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12950HX +20%
1997
1667
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12950HX +55%
23305
15056
Passmark CPU (одноядерный)
3861
Passmark CPU (многоядерный)
32471
Geekbench 5 (одноядерный)
1899
M2 Max +5%
1993
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12950HX +9%
16161
14873
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|10 мая 2022
|1 июня 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i9-12950HX
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|Apple M2 Max GPU (38-core)
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|-
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|8
|4
|Частота
|1.7 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|-
|Количество ядер
|16
|12
|Количество потоков
|24
|12
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|23x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|67 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|BGA-1964
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|30 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Apple M2 Max GPU (38-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1344 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|4864
|TMUs
|16
|304
|ROPs
|8
|152
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|45 Вт
|70 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|96 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12950HX
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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