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Intel Core i9 12950HX против Apple M2 Max

Intel Core i9 12950HX
VS
Apple M2 Max
Intel Core i9 12950HX
Apple M2 Max

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12950HX на 2.3 ГГц или Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 12950HX
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
Причины выбрать Apple M2 Max
  • На 332.8 ГБ/c (433%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12950HX +20%
1997
M2 Max
1667
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12950HX +55%
23305
M2 Max
15056
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12950HX
3861
M2 Max
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12950HX
32471
M2 Max
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12950HX
1899
M2 Max +5%
1993
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12950HX +9%
16161
M2 Max
14873
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12950HX и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 10 мая 2022 1 июня 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake Apple M2
Номер модели i9-12950HX -
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Apple M2 Max GPU (38-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 8
Частота 2.3 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.7 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц -
Общее
Количество ядер 16 12
Количество потоков 24 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 23x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 67 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1964 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Apple M2 Max GPU (38-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1344 МГц
Шейдерные блоки 256 4864
TMUs 16 304
ROPs 8 152
Вычислительные блоки 32 -
TGP 45 Вт 70 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12950HX
0.74 терафлопс
M2 Max
13.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12950HX -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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