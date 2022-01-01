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Intel Core i9 12950HX против i7 12700H

Intel Core i9 12950HX
VS
Intel Core i7 12700H
Intel Core i9 12950HX
Intel Core i7 12700H

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12950HX на 2.0 ГГц или i7 12700H с 14-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700H and 12950HX
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • На 18% ниже чем у Core i9 12950HX пиковое энергопотребление – 45 vs 55 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12950HX +38%
22967
Core i7 12700H
16587
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12950HX +44%
38785
Core i7 12700H
27005
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12950HX +31%
16206
Core i7 12700H
12350
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12950HX и i7 12700H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 10 мая 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX Alder Lake-H
Номер модели i9-12950HX i7-12700H
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Iris Xe Graphics (96EU)

Производительность

Количество ядер 16 14
Количество потоков 24 20
Частота 2.0 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 23x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 96
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12950HX
0.74 терафлопс
Core i7 12700H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12950HX Сайт Intel Core i7 12700H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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