Intel Core i9 12950HX против i7 12800HX
Что лучше: Intel Core i9 12950HX на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 12800HX на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i9 12950HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12950HX +3%
1851
1790
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12950HX +16%
15931
13718
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|10 мая 2022
|10 мая 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-HX
|Alder Lake-HX
|Номер модели
|i9-12950HX
|i7-12800HX
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
|UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
Производительность
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|24
|24
|Частота
|2.0 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|20x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|45-55 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
|Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1450 МГц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12950HX
|Сайт Intel Core i7 12800HX
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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