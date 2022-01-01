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Intel Core i9 12950HX против i7 12850HX

Intel Core i9 12950HX
VS
Intel Core i7 12850HX
Intel Core i9 12950HX
Intel Core i7 12850HX

Что лучше: Intel Core i9 12950HX на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 12850HX на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 12950HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12850HX and 12950HX
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12950HX +16%
15931
Core i7 12850HX
13718
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12950HX и i7 12850HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 10 мая 2022 10 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX Alder Lake-HX
Номер модели i9-12950HX i7-12850HX
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics for 12th Gen (32 EU) UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 16 16
Количество потоков 24 24
Частота 2.0 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 45-55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
Boost частота GPU 1550 МГц 1450 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12950HX Сайт Intel Core i7 12850HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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