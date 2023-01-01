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Intel Core i9 12950HX против i7 13650HX

Intel Core i9 12950HX
VS
Intel Core i7 13650HX
Intel Core i9 12950HX
Intel Core i7 13650HX

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12950HX на 2.3 ГГц или i7 13650HX с 14-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13650HX and 12950HX
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 13650HX
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12950HX +11%
23577
Core i7 13650HX
21189
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12950HX +14%
16441
Core i7 13650HX
14367
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12950HX и i7 13650HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 10 мая 2022 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Raptor Lake
Номер модели i9-12950HX i7-13650HX
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) UHD Graphics (16EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.3 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.7 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Общее
Количество ядер 16 14
Количество потоков 24 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 26x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1964 BGA-1964
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 45-55 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт 157 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (16EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 256 128
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 16
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12950HX
0.74 терафлопс
Core i7 13650HX
0.382 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12950HX Сайт Intel Core i7 13650HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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