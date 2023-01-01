Intel Core i9 12950HX против i7 13700HX
Что лучше: Intel Core i9 12950HX на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 13700HX на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700HX
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1997
Cinebench R23 (многоядерный)
23305
Passmark CPU (одноядерный)
3861
Passmark CPU (многоядерный)
32471
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12950HX +2%
1899
1857
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12950HX +7%
16161
15071
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|10 мая 2022
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i9-12950HX
|i7-13700HX
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|UHD Graphics (32EU)
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|2.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|1.7 ГГц
|1.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|24
|24
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|30МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1964
|BGA-1964
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|45-55 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|157 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|45 Вт
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12950HX
|Сайт Intel Core i7 13700HX
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1