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Intel Core i9 12950HX против i7 9700K

Intel Core i9 12950HX
VS
Intel Core i7 9700K
Intel Core i9 12950HX
Intel Core i7 9700K

Что лучше: 16-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12950HX на 2.0 ГГц или десктопный i7 9700K с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9700K and 12950HX
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
  • Появился на 3 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 18 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 42% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 55 vs 95 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1909 и 1286 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12950HX +144%
22967
Core i7 9700K
9407
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12950HX +168%
38785
Core i7 9700K
14448
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12950HX +120%
16206
Core i7 9700K
7382
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12950HX и i7 9700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 10 мая 2022 8 октября 2018
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX Coffee Lake
Номер модели i9-12950HX i7-9700K
Сокет BGA-1744 LGA-1151
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 8
Частота 2.0 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 36x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 45 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12950HX
0.74 терафлопс
Core i7 9700K
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12950HX Сайт Intel Core i7 9700K
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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