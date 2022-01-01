Intel Core i9 12950HX против i7 9700K
Что лучше: 16-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12950HX на 2.0 ГГц или десктопный i7 9700K с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
- Появился на 3 года и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 18 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 8 физических ядер больше
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 42% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 55 vs 95 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1909 и 1286 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12950HX +51%
1925
1279
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12950HX +144%
22967
9407
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12950HX +41%
4062
2873
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12950HX +168%
38785
14448
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12950HX +48%
1903
1285
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12950HX +120%
16206
7382
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|10 мая 2022
|8 октября 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-HX
|Coffee Lake
|Номер модели
|i9-12950HX
|i7-9700K
|Сокет
|BGA-1744
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|24
|8
|Частота
|2.0 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|36x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|3
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12950HX
|Сайт Intel Core i7 9700K
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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