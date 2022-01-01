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Intel Core i9 12950HX против i9 11900K

Intel Core i9 12950HX
VS
Intel Core i9 11900K
Intel Core i9 12950HX
Intel Core i9 11900K

Что лучше: 16-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12950HX на 2.0 ГГц или десктопный i9 11900K с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11900K and 12950HX
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • На 56% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 55 vs 125 Ватт
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12950HX +51%
22967
Core i9 11900K
15174
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12950HX +52%
38785
Core i9 11900K
25478
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12950HX +47%
16206
Core i9 11900K
11030
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12950HX и i9 11900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 10 мая 2022 16 марта 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX Rocket Lake
Номер модели i9-12950HX i9-11900K
Сокет BGA-1744 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 2.0 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 35x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 32
TGP 45 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12950HX
0.74 терафлопс
Core i9 11900K
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12950HX Сайт Intel Core i9 11900K
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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