Intel Core i9 12950HX против i9 12900H
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12950HX на 2.0 ГГц или i9 12900H с 14-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i9 12900H
- На 18% ниже чем у Core i9 12950HX пиковое энергопотребление – 45 vs 55 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12950HX +1%
1925
1901
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12950HX +38%
22967
16675
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12950HX +4%
4062
3921
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12950HX +33%
38785
29262
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12950HX +3%
1903
1840
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12950HX +28%
16206
12636
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|10 мая 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-HX
|Alder Lake-H
|Номер модели
|i9-12950HX
|i9-12900H
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|Iris Xe Graphics (96EU)
Производительность
|Количество ядер
|16
|14
|Количество потоков
|24
|20
|Частота
|2.0 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|768
|TMUs
|16
|48
|ROPs
|8
|24
|Вычислительные блоки
|32
|96
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12950HX
|Сайт Intel Core i9 12900H
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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