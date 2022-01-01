Intel Core i9 12950HX против i9 12900K
Что лучше: ноутбучный Intel Core i9 12950HX на 2.0 ГГц или десктопный i9 12900K на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 56% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 55 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2191 и 1909 баллов
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1925
Core i9 12900K +3%
1980
Cinebench R23 (многоядерный)
22967
Core i9 12900K +18%
27114
Passmark CPU (одноядерный)
4062
Core i9 12900K +4%
4211
Passmark CPU (многоядерный)
38785
Core i9 12900K +6%
41122
Geekbench 5 (одноядерный)
1903
Core i9 12900K +15%
2179
Geekbench 5 (многоядерный)
16206
Core i9 12900K +3%
16639
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|10 мая 2022
|27 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-HX
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-12950HX
|i9-12900K
|Сокет
|BGA-1744
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|24
|24
|Частота
|2.0 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|14МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|30МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12950HX
|Сайт Intel Core i9 12900K
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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