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Intel Core i9 12950HX против i9 12900K

Intel Core i9 12950HX
VS
Intel Core i9 12900K
Intel Core i9 12950HX
Intel Core i9 12900K

Что лучше: ноутбучный Intel Core i9 12950HX на 2.0 ГГц или десктопный i9 12900K на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12900K and 12950HX
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 56% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 55 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2191 и 1909 баллов
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12950HX
22967
Core i9 12900K +18%
27114
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12950HX и i9 12900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 10 мая 2022 27 октября 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX Alder Lake-S
Номер модели i9-12950HX i9-12900K
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 16 16
Количество потоков 24 24
Частота 2.0 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 32x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 14МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12950HX
0.74 терафлопс
Core i9 12900K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12950HX Сайт Intel Core i9 12900K
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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