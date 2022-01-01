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Intel Core i9 13900 против AMD Ryzen 9 7900X

Intel Core i9 13900
VS
AMD Ryzen 9 7900X
Intel Core i9 13900
AMD Ryzen 9 7900X

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900 на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900X and 13900
Причины выбрать Intel Core i9 13900
  • На 62% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 65 vs 170 Ватт
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • На 16.2 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900 +27%
37585
Ryzen 9 7900X
29518
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900 +5%
21924
Ryzen 9 7900X
20798
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900 и AMD Ryzen 9 7900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2023 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Raphael
Номер модели i9-13900 -
Сокет LGA-1700 AM5
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 24 12
Количество потоков 32 24
Частота 2.0 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц 5.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 47x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 170 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 AMD Radeon Graphics
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 13900
0.78 терафлопс
Ryzen 9 7900X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 73.4 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 7900X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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