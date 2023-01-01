Главная > Сравнения CPU > Core i9 13900 vs Ryzen 9 7945HX

Intel Core i9 13900 против AMD Ryzen 9 7945HX

Intel Core i9 13900
VS
AMD Ryzen 9 7945HX
Intel Core i9 13900
AMD Ryzen 9 7945HX

Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900 на 2.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 7945HX с 16-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7945HX and 13900
Причины выбрать Intel Core i9 13900
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2124 и 1866 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7945HX
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900 +20%
2187
Ryzen 9 7945HX
1824
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900 +50%
37268
Ryzen 9 7945HX
24799
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900 +14%
2109
Ryzen 9 7945HX
1857
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900 +29%
21852
Ryzen 9 7945HX
16998
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900 и AMD Ryzen 9 7945HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Dragon Range)
Номер модели i9-13900 -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 16
Потоков 16 32
Частота 2.0 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 -
Потоков 16 -
Частота 1.5 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 16
Количество потоков 32 32
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 FL1
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 55-75 Вт
Макс. TDP (Boost) 219 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon 610M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 128
TMUs 16 8
ROPs 8 4
Вычислительные блоки 32 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900
0.78 терафлопс
Ryzen 9 7945HX
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900 Сайт AMD Ryzen 9 7945HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 13900 против Intel Core i7 13700K
2. Intel Core i9 13900 против Intel Core i7 12700
3. Intel Core i9 13900 против Intel Core i7 13700
4. Intel Core i9 13900 против AMD Ryzen 9 7900
5. Intel Core i9 13900 против Intel Core i9 13900HX
6. AMD Ryzen 9 7945HX против AMD Ryzen 9 6980HX
7. AMD Ryzen 9 7945HX против Intel Core i9 13980HX
8. AMD Ryzen 9 7945HX против AMD Ryzen 9 7845HX
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 7945HX или Intel Core i9 13900?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры