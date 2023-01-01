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Intel Core i9 13900 против Apple M2 Max

Intel Core i9 13900
VS
Apple M2 Max
Intel Core i9 13900
Apple M2 Max

Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900 на 2.0 ГГц или ноутбучный Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 13900
Причины выбрать Intel Core i9 13900
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
Причины выбрать Apple M2 Max
  • На 320 ГБ/c (357%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900 +32%
2200
M2 Max
1673
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900 +145%
37517
M2 Max
15318
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13900 +11%
4642
M2 Max
4196
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900 +86%
49499
M2 Max
26624
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900 +6%
2127
M2 Max
2014
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900 +45%
21956
M2 Max
15122
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900 и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 17 января 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i9-13900 -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M2 Max GPU (38-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 8
Частота 2.0 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 4
Потоков 16 4
Частота 1.5 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 12
Количество потоков 32 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 20x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 67 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 219 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M2 Max GPU (38-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 256 4864
TMUs 16 304
ROPs 8 152
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 70 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 13900
0.78 терафлопс
M2 Max
13.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900 -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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