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Intel Core i9 13900 против i5 12400

Intel Core i9 13900
VS
Intel Core i5 12400
Intel Core i9 13900
Intel Core i5 12400

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900 на 2.0 ГГц или i5 12400 с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400 and 13900
Причины выбрать Intel Core i9 13900
  • Имеет на 18 физических ядер больше
  • Имеет на 18 МБ больший объем L3-кэша
  • На 27% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2124 и 1623 балла
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900 +29%
2210
Core i5 12400
1713
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900 +211%
37585
Core i5 12400
12089
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900 +30%
2125
Core i5 12400
1637
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900 +151%
21924
Core i5 12400
8726
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900 и i5 12400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2023 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i9-13900 i5-12400
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 24 6
Количество потоков 32 12
Частота 2.0 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 13900
0.78 терафлопс
Core i5 12400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i5 12400
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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