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Intel Core i9 13900 против i5 13600

Intel Core i9 13900
VS
Intel Core i5 13600
Intel Core i9 13900
Intel Core i5 13600

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900 на 2.0 ГГц или i5 13600 с 14-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13600 and 13900
Причины выбрать Intel Core i9 13900
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2124 и 1869 баллов
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900 +13%
2187
Core i5 13600
1940
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900 +69%
37268
Core i5 13600
22112
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900 +13%
2109
Core i5 13600
1859
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900 +53%
21852
Core i5 13600
14292
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900 и i5 13600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i9-13900 i5-13600
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.0 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 8
Потоков 16 8
Частота 1.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.7 ГГц
Общее
Количество ядер 24 14
Количество потоков 32 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 27x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 219 Вт 154 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900
0.78 терафлопс
Core i5 13600
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900 Сайт Intel Core i5 13600
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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