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Intel Core i9 13900 против i7 12700H

Intel Core i9 13900
VS
Intel Core i7 12700H
Intel Core i9 13900
Intel Core i7 12700H

Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900 на 2.0 ГГц или ноутбучный i7 12700H с 14-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700H and 13900
Причины выбрать Intel Core i9 13900
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 4.7 ГГц)
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2124 и 1733 балла
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • На 31% ниже чем у Core i9 13900 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900 +23%
2210
Core i7 12700H
1797
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900 +129%
37585
Core i7 12700H
16385
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900 +22%
2125
Core i7 12700H
1741
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900 +78%
21924
Core i7 12700H
12329
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900 и i7 12700H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2023 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Alder Lake-H
Номер модели i9-13900 i7-12700H
Сокет LGA-1700 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics (96EU)

Производительность

Количество ядер 24 14
Количество потоков 32 20
Частота 2.0 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 23x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900
0.78 терафлопс
Core i7 12700H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i7 12700H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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