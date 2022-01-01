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Intel Core i9 13900 против i7 13700K

Intel Core i9 13900
VS
Intel Core i7 13700K
Intel Core i9 13900
Intel Core i7 13700K

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900 на 2.0 ГГц или i7 13700K с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13700K and 13900
Причины выбрать Intel Core i9 13900
  • На 48% ниже чем у Core i7 13700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900 +22%
37585
Core i7 13700K
30715
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900 +4%
21924
Core i7 13700K
21092
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900 и i7 13700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2023 27 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Raptor Lake-S
Номер модели i9-13900 i7-13700K
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 24 16
Количество потоков 32 24
Частота 2.0 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 34x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900
0.78 терафлопс
Core i7 13700K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i7 13700K
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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