Главная > Сравнения CPU > Core i9 13900 vs Core i9 12900H

Intel Core i9 13900 против i9 12900H

Intel Core i9 13900
VS
Intel Core i9 12900H
Intel Core i9 13900
Intel Core i9 12900H

Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900 на 2.0 ГГц или ноутбучный i9 12900H с 14-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12900H and 13900
Причины выбрать Intel Core i9 13900
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2124 и 1847 баллов
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900 +15%
2184
Core i9 12900H
1894
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900 +125%
37169
Core i9 12900H
16484
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900 +15%
2114
Core i9 12900H
1845
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900 +72%
21795
Core i9 12900H
12653
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900 и i9 12900H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i9-13900 i9-12900H
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics (96EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.0 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 8
Потоков 16 8
Частота 1.5 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.8 ГГц
Общее
Количество ядер 24 14
Количество потоков 32 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 219 Вт 115 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900
0.78 терафлопс
Core i9 12900H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900 Сайт Intel Core i9 12900H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i9 13900 vs Ryzen 9 5900X
2. Core i9 13900 vs Core i5 12400
3. Core i9 13900 vs Ryzen 7 5800X3D
4. Core i9 13900 vs Core i9 13900K
5. Core i9 13900 vs Core i5 12600
6. Core i9 12900H vs M1 Max
7. Core i9 12900H vs Ryzen 9 5900HX
8. Core i9 12900H vs Ryzen 7 6800H
9. Core i9 12900H vs Ryzen 9 6900HX
10. Core i9 12900H vs Core i9 12900HK
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i9 12900H или i9 13900?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры