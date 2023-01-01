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Intel Core i9 13900 против i9 12950HX

Intel Core i9 13900
VS
Intel Core i9 12950HX
Intel Core i9 13900
Intel Core i9 12950HX

Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900 на 2.0 ГГц или ноутбучный i9 12950HX с 16-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12950HX and 13900
Причины выбрать Intel Core i9 13900
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2124 и 1909 баллов
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
  • Разблокированный множитель
  • На 15% ниже чем у Core i9 13900 пиковое энергопотребление – 55 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900 +60%
37495
Core i9 12950HX
23395
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900 +34%
21873
Core i9 12950HX
16303
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900 и i9 12950HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 10 мая 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Alder Lake-HX
Номер модели i9-13900 i9-12950HX
Сокет LGA-1700 BGA-1964
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics (32EU)

Производительность

Количество ядер 24 16
Количество потоков 32 24
Частота 2.0 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 23x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900
0.78 терафлопс
Core i9 12950HX
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i9 12950HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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