Intel Core i9 13900 против i9 12950HX
Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900 на 2.0 ГГц или ноутбучный i9 12950HX с 16-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2124 и 1909 баллов
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
- Разблокированный множитель
- На 15% ниже чем у Core i9 13900 пиковое энергопотребление – 55 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900 +8%
2169
2009
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900 +60%
37495
23395
Passmark CPU (одноядерный)
3887
Passmark CPU (многоядерный)
32186
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900 +11%
2123
1909
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900 +34%
21873
16303
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|10 мая 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Alder Lake-HX
|Номер модели
|i9-13900
|i9-12950HX
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1964
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics (32EU)
Производительность
|Количество ядер
|24
|16
|Количество потоков
|32
|24
|Частота
|2.0 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|30МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-55 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт Intel Core i9 12950HX
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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