Intel Core i9 13900F против AMD Ryzen 7 7700
Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900F на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 7 7700 с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7700 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
91
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
68
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
76
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
80
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900F
- Имеет на 16 физических ядер больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900F +15%
2198
1905
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900F +112%
37788
17794
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900F +4%
2143
2066
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900F +73%
21929
12712
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|1 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 4 (Raphael)
|Номер модели
|i9-13900F
|-
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Graphics
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|2.0 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|5.3 ГГц
|Ядер
|16
|-
|Потоков
|16
|-
|Частота
|1.5 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|-
|Количество ядер
|24
|8
|Количество потоков
|32
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|-
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|219 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|AMD Radeon Graphics
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900F
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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