Intel Core i9 13900F против AMD Ryzen 9 7900X
Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900F на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900F
- Имеет на 12 физических ядер больше
- На 16.2 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Разблокированный множитель
- Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Graphics (Ryzen 7000)
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900F +7%
2198
2056
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900F +31%
37788
28792
Passmark CPU (одноядерный)
4336
Passmark CPU (многоядерный)
52462
Geekbench 5 (одноядерный)
2143
Ryzen 9 7900X +6%
2276
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900F +5%
21929
20799
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|29 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 4 (Raphael)
|Номер модели
|i9-13900F
|-
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|8
|12
|Потоков
|16
|24
|Частота
|2.0 ГГц
|4.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|5.6 ГГц
|Ядер
|16
|-
|Потоков
|16
|-
|Частота
|1.5 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|-
|Количество ядер
|24
|12
|Количество потоков
|32
|24
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|47x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|170 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|219 Вт
|230 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|-
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|-
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|128
|TMUs
|-
|8
|ROPs
|-
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|73.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900F
|Сайт AMD Ryzen 9 7900X
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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